Рихо Террас: Россия определенно виновата в инциденте с ракетой в Польше

«На данный момент нет полной уверенности в том, была ли это украинская или российская ракета. Она была произведена в России, но откуда она был выпущена, еще предстоит расследовать. Это, безусловно, можно выяснить», – сказал Террас.

В итоге, сказал он, это не имеет большого значения, потому что ракеты летают в украинском небе, потому что Россия атакует Украину – вчера Россия направила более 90 ракет на территорию Украины.

«В любом случае, в этом инциденте виновата Россия», – подчеркнул Террас. «Конкретная ракета должна быть расследована в любом случае. Я не верю, что дело подпадет под пятую статью, потому что для этого нет оснований, как бы ни была неясна история на данный момент. Консультации по четвертой статье между странами НАТО, я полагаю, уже определенно проходят».