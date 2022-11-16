Во вторник вечером ракета попала в зерносушилку в Польше недалеко от границы с Украиной, в результате чего погибли два человека. Кризисные переговоры проходят в Польше, но пока не ясно, что страны НАТО будут делать дальше. Генерал-лейтенант и депутат Европарламента Рихо Террас («Отечество») сообщил Postimees, что консультации по статье 4 обязательно состоятся
Рихо Террас: Россия определенно виновата в инциденте с ракетой в Польше
«На данный момент нет полной уверенности в том, была ли это украинская или российская ракета. Она была произведена в России, но откуда она был выпущена, еще предстоит расследовать. Это, безусловно, можно выяснить», – сказал Террас.
В итоге, сказал он, это не имеет большого значения, потому что ракеты летают в украинском небе, потому что Россия атакует Украину – вчера Россия направила более 90 ракет на территорию Украины.
«В любом случае, в этом инциденте виновата Россия», – подчеркнул Террас. «Конкретная ракета должна быть расследована в любом случае. Я не верю, что дело подпадет под пятую статью, потому что для этого нет оснований, как бы ни была неясна история на данный момент. Консультации по четвертой статье между странами НАТО, я полагаю, уже определенно проходят».
Реализация четвертой статьи Договора НАТО приведет к консультациям между странами-членами по дальнейшим решениям, а пятая статья влечет за собой совместный ответ агрессору.