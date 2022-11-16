Райнер Сакс: НАТО следует отреагировать крайне решительно

«Польша должна сама заявить о своих намерениях», – сказал Сакс и добавил, что задача Эстонии в этой ситуации – всячески поддерживать Польшу и готовиться к участию в совместных процессах НАТО.

«Даже если может показаться, что [инцидент] был, так сказать, несчастным случаем, НАТО все равно должно отреагировать крайне решительно, иначе это дело выйдет из-под контроля», – сказал Сакс.