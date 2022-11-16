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Райнер Сакс: НАТО следует отреагировать очень решительно

rus.postimees.ee
Райнер Сакс: НАТО следует отреагировать очень решительно
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Erik Prozes

Эксперт по вопросам безопасности Райнер Сакс пояснил Postimees, что на произошедшее в Польше обязательно нужно отреагировать на уровне НАТО, но дальнейший ход событий зависит в первую очередь от Польши.

«Польша должна сама заявить о своих намерениях», – сказал Сакс и добавил, что задача Эстонии в этой ситуации – всячески поддерживать Польшу и готовиться к участию в совместных процессах НАТО.

«Даже если может показаться, что [инцидент] был, так сказать, несчастным случаем, НАТО все равно должно отреагировать очень решительно, иначе это дело выйдет из-под контроля», — сказал Сакс.

Несмотря на спекуляции, что НАТО может применить четвертую или пятую статьи договора, Сакс подчеркивает, что первоочередной задачей являются консультации с Польшей, что НАТО, вероятно, сделает в ближайшее время.

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