Два «Бука», диспетчер-мошенник и 20 свидетелей пуска ракеты: главное по делу о крушении «Боинга»

Российские военные в июле 2014 года опубликовали несколько спутниковых снимков, на которых было видно, что в день крушения «Боинга» украинская установка «Бук» вдруг покинула военную базу Украины в Донецкой области.

Нидерланды попросили Москву прислать оригиналы этих снимков еще в октябре 2014 года, вскоре после публикации этих сведений. Минобороны России ответило на этот вопрос только шесть лет спустя, сообщив, что оригиналы снимков не сохранились.

Зато снимки украинской военной базы за июль 2014 года предоставило Европейское космическое агентство. На кадре от 17 июля видно, что украинский «Бук» продолжает находиться на базе. Сопоставив снимок ЕКА с копией снимка минобороны России, следствие обнаружило существенные расхождения.

И на кадрах Google, и на снимке ЕКА 16 июля рядом с военной базой ВСУ четко видно вспаханное поле. На российском снимке это же поле почему-то не вспахано. Изучив метаданные опубликованного Россией файла (ведь подлинник Москва так и не прислала), следствие обнаружило в нем признаки редактирования изображения. Сопоставив снимок России со снимками с других спутников, следствие пришло к выводу, что Москва опубликовала снимок от июня 2014 года, выдавая его за более поздний.

На первом фото - спутниковый снимок, предоставленный ЕКА, на втором - опубликованный Россией. Фото: BBC

И тем не менее прокуратура Нидерландов изучила сценарии пуска ракеты «Бука» из населенных пунктов, находившихся в момент катастрофы на нейтральной полосе или под контролем украинских сил.