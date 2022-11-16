Rus.Postimees продолжает серию еженедельных передач «На кухне». Как в Эстонии обстоят дела с социализацией бывших и сегодняшних наркозависимых, вчерашних преступников, людей, не имеющих жилья и документов? Какие проблемы жителям страны чаще всего доставляют люди, ведущие асоциальный образ жизни, и являются ли они потенциально опасными для общества?
ЭФИР ⟩ Надо ли тратить деньги на бывших преступников и наркозависимых и сообщать о семейном насилии у соседей
Передача Rus.Postimees «На кухне»
Надо ли тратить деньги на бывших преступников и наркозависимых и сообщать о семейном насилии у соседей
На эти и другие вопросы журналиста Дениса Антонова «На кухне» Rus.Postimees отвечают гости: опорное лицо программы SÜTIKU Евгения Савельева и социальный работник некоммерческой организации CONVIKTUS Инга Антонова.
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