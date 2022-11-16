ЭФИР ⟩ Надо ли тратить деньги на бывших преступников и наркозависимых и сообщать о семейном насилии у соседей

Rus.Postimees продолжает серию еженедельных передач «На кухне». Как в Эстонии обстоят дела с социализацией бывших и сегодняшних наркозависимых, вчерашних преступников, людей, не имеющих жилья и документов? Какие проблемы жителям страны чаще всего доставляют люди, ведущие асоциальный образ жизни, и являются ли они потенциально опасными для общества?