«На кухне» ⟩ Надо ли тратить деньги на бывших преступников и наркозависимых и сообщать о семейном насилии у соседей

И.А.: У близких уже есть определенные шаблоны, оценка: как будто штамп поставили – и все. И зависимому тяжело пробиться через эту стену.

И.А.: Это решает каждый для себя индивидуально. Опасными бывают и люди без всякой зависимости, опасными бывают семьи, где не употребляют наркотики, но риск есть. Риск есть там, где употребляют алкоголь или наркотики, и общеизвестно, что большинство преступлений совершается под алкогольным или наркотическим опьянением.

Е.С.: Я хочу добавить, что наркозависимые, которые живут на грани бедности и им приходится выживать, склонны к воровству. Но агрессии нет, наркозависимые не агрессивны, к агрессии приводит алкоголь.

- Я предлагаю вам познакомиться с мнением жителей Эстонии по поводу того, как они относятся к людям, ведущим антиобщественный образ жизни, либо имеющим наркотическую зависимость.

- Должны ли государство и общество помогать людям, которые освободились из мест заключения, бывшим наркоманам, тем, кто ведет антисоциальный образ жизни?

Дарья: Надо помогать тем, кто смог как-то побороть себя и свои зависимости.

Людмила: А как им самим устроится после тюряги, или после реабилитации? Они же на это не способны.

Алена: Если у наркоманов, нет денег, нет места жительства, то надо дать им коммунальное жилье, комнату. Ну и если заключенному некуда идти, тоже дать ему коммунальную комнату и какие-то деньги.

Михаил: Если человек наркоман, то общество в этом не виновато. Это то же самое, что стать алкоголиком, сидеть на пробке и обижаться на общество, что ему не помогают. А почему я должен ему помогать?

Тамара: В каком-то смысле надо помогать людям. Они выходят из тюрьмы и не знают, что здесь и как. Мы должны протягивать руку помощи, давать голодном не рыбу, а удочку.

София: Я думаю, что нужно помогать, надо давать людям второй шанс: это важно. Помочь деньгами, помочь жильем.

Александр: Есть же такие заведения, где они лечатся. Это уже дает им шанс на другую жизнь.

- Нужно ли каким-то образом действовать, если вы видите насилие в семье своих знакомых, соседей, не является ли это этически неправильным действием?

Алена: Обязательно нужно помочь. Кто знает, что может произойти –травмы, убийства, несчастный случай.

Александр: Да, если действия такого человека не законны.

София: Надо обращаться в полицию. Главное, чтобы тем, кому угрожает опасность, было лучше. Чтоб они в безопасности были.

Михаил: Во-первых, его надо предупредить. Если он мужчина, то по-соседски предупредить, сказать, чтоб не кулаками доказывал свою правоту. А если не понимает, то нужно обратиться в полицию. Я считаю это нормальным действием.