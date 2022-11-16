«На кухне» ⟩ Надо ли тратить деньги на бывших преступников, наркозависимых и сообщать о семейном насилии у соседей

Rus.Postimees продолжает серию еженедельных передач «На кухне». Как в Эстонии обстоят дела с социализацией бывших и сегодняшних наркозависимых, вчерашних преступников, людей, не имеющих жилья и документов? С какими проблемами жителям приходится сталкиваться чаще всего со стороны людей, ведущих асоциальный образ жизни, и являются ли эти люди потенциально опасными для общества? На эти и другие вопросы Дениса Антонова на кухне Postimees отвечают гости: опорное лицо программы SÜTIKU Евгения Савельева и социальный работник некоммерческой организации CONVIKTUS Инга Антонова.