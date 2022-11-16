На часах было около 16:00, когда резкий свист дважды пронзил воздух в польской деревне Пшеводув. «Мгновение спустя я услышал два громких хлопка. Я был так напуган, что мурашки побежали по спине. Я никогда в жизни не слышал ничего подобного», – сказал польской газете Gazeta Wyborcza 60-летний землевладелец Станислав Иванейко, описывая вчерашние ракетные удары, в результате которых погибли два человека.
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Злой рок ⟩ Ракетные удары по польской деревне унесли жизни прораба и тракториста
Ракетные удары по польской деревне унесли жизни прораба и тракториста
После гибели двух деревенских жителей Пшеводув пребывает в шоке. Речь идет о деревушке, расположенной в шести-семи километрах от границы Украины. Ферма, которая уже несколько лет принадлежит итальянской компании, окружена многоквартирными домами, пишет Postimees.