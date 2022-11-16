Злой рок ⟩ Ракетные удары по польской деревне унесли жизни прораба и тракториста

На часах было около 16:00, когда резкий свист дважды пронзил воздух в польской деревне Пшеводув. «Мгновение спустя я услышал два громких хлопка. Я был так напуган, что мурашки побежали по спине. Я никогда в жизни не слышал ничего подобного», – сказал польской газете Gazeta Wyborcza 60-летний землевладелец Станислав Иванейко, описывая вчерашние ракетные удары, в результате которых погибли два человека.