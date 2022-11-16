Певкур: это могла быть ракета украинской противовоздушной обороны

«Были предположения, что это могла быть ракета С-300. Но так ли это, должно показать расследование», – сказал Певкур ERR в среду.

Певкур рассказал, что ночью разговаривал с министром обороны Польши, и, по его словам, расследование еще продолжается. «Никто не хочет давать окончательного подтверждения, что это была за ракета и откуда она взялась. Известно, что она российского производства, но какая именно – это еще предстоит выяснить», – сказал Певкур.

«В настоящее время из рассказов различных экспертов следует, что это могла быть ракета противовоздушной обороны, которая также может использоваться для поражения целей на земле», – добавил министр обороны Эстонии.

«Фактом является и то, что данным тип ракет не мог быть запущен из России, потому что их дальность полета просто не так уж и велика. Но на данный момент это спекуляция, надо дождаться официального подтверждения Польши, тогда мы сможем сделать умнее и более длинных выводов», — подчеркнул Певкур.