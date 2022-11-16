ВИДЕО ⟩ Кая Каллас об инциденте в Польше: жителям Эстонии нечего бояться

По итогам заседания правления партии Кая Каллас первым делом сообщила, что они обсуждали предвыборную программу и изменение налоговой системы. «Нынешняя налоговая система, разработанная во времена нахождения у власти Центристской партии, «Отечества» и СДПЭ, устарела и было бы справедливее установить для всех единую налоговую ставку. Должно быть так, чтобы 700 евро не облагаемого налогом дохода распространялись на людей с любым доходом. Мы планируем повысить зарплаты учителям, спасателям и полицейским, но нынешняя система налогообложения съест эту прибавку. Мы хотим, чтобы для всех действовала единая ставка», - сказала она, а также добавила, что это позволит ощутимо увеличить доходы людей.

По поводу инцидента в Польше Каллас сообщила, что она находимся в контакте с польскими коллегами. «Проходят встречи на уровне НАТО, на уровне послов НАТО, чтобы выяснить, что произошло. Мы готовы помочь Польше любым возможным способом, если это потребуется. Эстония, Латвия и Литва ввели в действие четвертую статью НАТО 24 февраля. Это означает начало консультаций для определения того, что необходимо сделать и как защитить. Мы созвали спецсовещание по безопасности, которое состоится в 14:30. К этому моменту уже состоятся польские пресс-конференции, поэтому мы будем иметь представление о том, что это значит для Эстонии», - сказала Каллас.

«Вчера Россия выпустила более 100 ракет в направлении Украины, часть из них также попала в цель. Россия хочет создать волну беженцев в Европе. Когда Россия бомбит Украину, Украина пытается сбить эти ракеты. Если дело в украинской ракете, то это не имеет отношения к нападению на Польшу. Но это может подтвердить только Польша», – отметила она.