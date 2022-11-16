Накануне эстонские футболистки в гостях встретились в товарищеском поединке с национальной командой Черногории и одержали волевую победу со счетом 2:1, передает rus.err.
Женская сборная Эстонии по футболу завершила год победой над Черногорией
Женская сборная Эстонии по футболу завершила год победой над Черногорией
На 9-й минуте хозяйки вышли вперед, когда Медина Дешич реализовала выход один на один. Через 7 минут эстонки отыгрались - отличилась Кристина Банникова, она же помогла сборной Эстонии добиться победы: на 70-й минуте после навеса Банниковой со штрафного Мария Мараш срезала мяч в свои ворота.
На прошлой неделе Черногория и Эстония сыграли вничью - 1:1.
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