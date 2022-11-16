Женская сборная Эстонии по футболу завершила год победой над Черногорией

На 9-й минуте хозяйки вышли вперед, когда Медина Дешич реализовала выход один на один. Через 7 минут эстонки отыгрались - отличилась Кристина Банникова, она же помогла сборной Эстонии добиться победы: на 70-й минуте после навеса Банниковой со штрафного Мария Мараш срезала мяч в свои ворота.