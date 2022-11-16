Бывший начальник Генерального штаба Сил обороны генерал-майор Неэме Вяли (Центристская партия) сказал Postimees, что ракета, упавшая в Польше, вызвала в СМИ бурю.
Бывший начальник Генштаба: события в Польше еще раз подтверждают, насколько для Эстонии важна противовоздушная оборона
«Временами это напоминает приступ паники перед мадридским саммитом, когда вдруг начали трястись надежные руки. Мы читаем сообщения, что следующие ракеты могут упасть на Эстонию, а Postimees обеспокоен возможными безрассудными шагами Польши», – сказал Вяли, имея в виду летние предупреждения премьер-министра Каи Каллас и других членов правительства перед саммитом НАТО.
На самом деле во вчерашнем инциденте нет ничего нового для НАТО, сказал Вяли, который с 2011 года является военным представителем Эстонии в НАТО и Европейском союзе. «И в прошлом на территорию государств-членов НАТО падали боеголовки, выпущенные из других мест, что приводило к жертвам среди гражданского населения».
Несмотря на то, что Украина как государство, не являющееся членом НАТО, не входит в сферу ответственности SACEUR, то есть главы европейских стран-союзников, то, что там происходит, определенно входит в сферу его интересов, заявил Вяли. «И в том, где летает ДРЛО, что видит САОС или отслеживает CCOMC, можно не сомневаться», – сказал Вяли и добавил: «Я намеренно не перевожу аббревиатуры. Здесь данные государств-членов добавляются в общую систему обмена информацией».
По его словам, статья 4 уже задействована, то есть консультации начаты, и сегодня пройдет заседание Североатлантического совета.
«Мы увидим, будут ли предприняты какие-то шаги в рамках НАТО CMS. В любом случае стоит дождаться пресс-конференции генсека. Однако в контексте Эстонии еще раз становится ясно, насколько важна противовоздушная оборона», – сказал Вяли.