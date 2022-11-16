Еще в одном уезде Эстонии выпал снег: местные жители тут же встали на лыжи

«Ну, как вы думаете, я не воспользуюсь первым снегом, – написала в социальных сетях учительница физкультуры Школы Хаанья Кадри Партс. – Конечно, воспользуюсь, первые два километра уже проехала».

По сравнению с Выру, в Хаанья снега больше, и он шел медленнее. Местами на дороге наблюдаются настоящие зимние условия, когда ездить на летней резине уже небезопасно.

Департамент транспорта сообщил в среду, что их партнеры готовы к зиме, и на этой неделе будет произведена первая в этом сезоне борьба с гололедицей. «Несмотря на готовность и действия фирм, обслуживающих дороги, ночью и рано утром дороги могут быть скользкими, поэтому, чтобы безопасно добраться до места назначения, нужно начать практиковаться в технике зимнего вождения», – сказал руководитель отдела строительства и эксплуатации инфраструктуры Департамента транспорта Андрес Пийбелехт.