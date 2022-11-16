Советник Байдена: для сохранения эстонского языка нужен искусственный интеллект

Кит Стриер, член Консультативного совета при президенте США по искусственному интеллекту и заместитель руководителя рабочей группы ОЭСР по искусственному интеллекту в своем выступлении подчеркнул, что с 2016 года в сфере искусственного интеллекта произошли коренные изменения, а скорость разработок резко выросла.

«В настоящее время машины можно обучить за несколько недель тому, на что раньше потребовалась бы тысяча лет. Искусственный интеллект стал обязательной темой при разработке национальной политики», – сказал Стриер.

По словам эксперта, искусственный интеллект скоро позволит компьютерам понимать естественную человеческую речь. «Речь идет не только о распознавании речи, речь идет о возможности вести естественный разговор с компьютером. Новые языковые модели ИИ демонстрируют свойства, которые невозможно описать математически, но которые уже подобны человеческой интуиции», – пояснил Стриер.

По словам советника президента США, существует опасность, что страны, использующие искусственный интеллект, быстро опередят другие в промышленности, медицине и защите своего языка. По словам Стриера, настораживает тот факт, что, хотя в мире существует около 7000 языков, большинство приложений новых технологий доступны только на четырех или пяти языках.

«Без использования искусственного интеллекта подавляющее большинство языков мира канут в Лету. Искусственный интеллект – единственный способ их сохранить», – сказал эксперт, добавив, что новая технология уже создала новые возможности для малых языков, например, значительно повысив качество машинного перевода.

Профессор Тартуского университета и руководитель Центра киберзащиты НАТО Март Ноорма отметил, что языковые технологии стали критически важными и для национальной обороны. «Человек должен уметь отдавать приказы боевому напарнику, в том числе и роботу, с помощью словесной речи и сигналов руками. В то же время, обучая роботов эстонскому языку, необходимо учитывать, что то, что на самом деле выкрикивает сержант на поле боя, обычно отличается от прописанного в уставе», – пояснил Ноорма.