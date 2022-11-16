Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) подчеркнул сегодня журналистам, что ситуация в Украине и Польше находится под пристальным наблюдением. Ночью он общался с министрами обороны Украины и Польши. «Наши службы обмениваются информацией», – добавил Певкур.
Ханно Певкур: ПВО – одно из самых важных средств, которые необходимы Украине
«Мы собираем максимальное количество информации. Командующий силами обороны провел брифинг в 8 утра. Мы готовы предпринять следующие шаги, если потребуется», – сказал Певкур, добавив, что в настоящее время собирается дополнительная информация о случившемся.
По его словам, польские силы обороны повысили свою готовность и провели смотр некоторых подразделений. «Основное внимание уделяется выяснению того, что произошло. Можно хорошо реконструировать ход событий», – сказал Певкур.
Североатлантический совет также проведет брифинг в ближайшие часы. «После этого мы также получим информацию от правительства», – добавил он.
Певкур подчеркнул, что НАТО готова к различным сценариям. «НАТО сильна и едина, и все шаги будут предприниматься совместно. Это одна из причин, по которой Польша рассматривала возможность применения четвертой статьи», – пояснил Певкур.
«Конечно, противовоздушная оборона – это одно из самых важных средств, в которых нуждается Украина», – сказал Певкур, добавив, что если этот обстрел будет слишком интенсивным, очевидно, что некоторые ракеты достигнут цели.
«Конечно, ситуация напряженная. В настоящее время обсуждается вопрос о предоставлении дополнительной помощи Украине. В Польше очень хорошие специалисты, их оборонный потенциал очень силен, – подчеркнул Певкур. – Если им нужна помощь, мы сможем ее оказать. Они сами смогут сделать необходимые выводы».