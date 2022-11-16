Ханно Певкур: ПВО – одно из самых важных средств, которые необходимы Украине

«Мы собираем максимальное количество информации. Командующий силами обороны провел брифинг в 8 утра. Мы готовы предпринять следующие шаги, если потребуется», – сказал Певкур, добавив, что в настоящее время собирается дополнительная информация о случившемся.

По его словам, польские силы обороны повысили свою готовность и провели смотр некоторых подразделений. «Основное внимание уделяется выяснению того, что произошло. Можно хорошо реконструировать ход событий», – сказал Певкур.

Североатлантический совет также проведет брифинг в ближайшие часы. «После этого мы также получим информацию от правительства», – добавил он.

Певкур подчеркнул, что НАТО готова к различным сценариям. «НАТО сильна и едина, и все шаги будут предприниматься совместно. Это одна из причин, по которой Польша рассматривала возможность применения четвертой статьи», – пояснил Певкур.

«Конечно, противовоздушная оборона – это одно из самых важных средств, в которых нуждается Украина», – сказал Певкур, добавив, что если этот обстрел будет слишком интенсивным, очевидно, что некоторые ракеты достигнут цели.