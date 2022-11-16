Рийгикогу срочно ждет от правительства поправки в закон о партиях

Конституционная комиссия Рийгикогу надеется, что правительство в ближайшее время инициирует законопроект о внесении изменений в Закон о партиях, чтобы поправки, призванные повысить эффективность надзора за финансированием партий, могли быть приняты текущим составом парламента.

На заседании, посвященном проблемам финансирования и надзора за финансированием партий, председатель конституционной комиссии Эдуард Одинец сообщил, что изменения необходимо осуществить в срочном порядке.

По его словам, ровно год тому назад бывший председатель конституционной комиссии Тоомас Кивимяги представил от имени комиссии обращение к министру юстиции: законопроект о внесении изменений в Закон о партиях должен поступить парламенту так скоро, чтобы производство по нему можно было завершить в течение весенней сессии 2022 года; принятие закона также должно быть возможным в течение этой сессии. «Но исполнительная власть до сих пор не выполнила задачу, поставленную перед ней законодательной властью», – признал Одинец.

«Я надеюсь, что пакет поправок, подготовленный Министерством юстиции, прошедший согласование в начале этого лета и не являющийся предметом существенных философских или юридических разногласий для разных сторон, будет передан в производство парламента в ближайшее время.