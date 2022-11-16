Конституционная комиссия ожидает со стороны правительства инициирования законопроекта о внесении изменений в закон о партиях, сообщила в среду BNS пресс-служба Рийгикогу.
Рийгикогу срочно ждет от правительства поправки в закон о партиях
Конституционная комиссия Рийгикогу надеется, что правительство в ближайшее время инициирует законопроект о внесении изменений в Закон о партиях, чтобы поправки, призванные повысить эффективность надзора за финансированием партий, могли быть приняты текущим составом парламента.
На заседании, посвященном проблемам финансирования и надзора за финансированием партий, председатель конституционной комиссии Эдуард Одинец сообщил, что изменения необходимо осуществить в срочном порядке.
По его словам, ровно год тому назад бывший председатель конституционной комиссии Тоомас Кивимяги представил от имени комиссии обращение к министру юстиции: законопроект о внесении изменений в Закон о партиях должен поступить парламенту так скоро, чтобы производство по нему можно было завершить в течение весенней сессии 2022 года; принятие закона также должно быть возможным в течение этой сессии. «Но исполнительная власть до сих пор не выполнила задачу, поставленную перед ней законодательной властью», – признал Одинец.
«Я надеюсь, что пакет поправок, подготовленный Министерством юстиции, прошедший согласование в начале этого лета и не являющийся предметом существенных философских или юридических разногласий для разных сторон, будет передан в производство парламента в ближайшее время.
Конституционная комиссия готова вести производство в ускоренном темпе, чтобы повысить эффективность работы комиссии, отвечающей за надзор за финансированием партий, избирательных союзов и независимых кандидатов, во время работы текущего состава парламента. Так мы сможем лучше контролировать и расходы на кампании на ближайших выборах в парламент», – сказал Одинец.
Цель законопроекта, прошедшего согласования в конце мая, – усилить надзор за финансированием партий и упорядочить соответствующий закон. Законопроект расширит расследовательские полномочия Комиссии по надзору за финансированием партий. Это позволит комиссии запрашивать документы, информацию и разъяснения у третьих лиц и вызывать их в служебные помещения комиссии.
Законопроект также уточняет порядок возврата запрещенных пожертвований, регулирует финансирование аффилированных с партиями организаций и расширяет запрет на использование общественных средств.
В открытом заседании конституционной комиссии приняли участие министр юстиции Леа Данилсон-Ярг, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, бывший министр юстиции, член Рийгикогу Марис Лаури, председатель Комиссии по надзору за финансированием партий Лийза Овийр и член MTÜ Korruptsioonivaba Eesti Норман Аас.