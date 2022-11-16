Россия использовала значительную часть ракет, темпы ударов по объектам инфраструктуры Украины придется снизить, считают эксперты американского Института изучения войны (ISW).
У России заканчиваются ракеты
Для ракетных ударов по территории Украины 15 ноября Россия, вероятно, использовала значительную часть своих оставшихся систем высокоточного оружия. Российские войска будут вынуждены снизить темпы ударов по критически важной инфраструктуре в Украине, считают эксперты американского Института изучения войны (ISW).
Российские ракетные удары при этом продолжают представлять угрозу для мирного населения Украины, отмечают эксперты.
15 ноября Россия выпустила около 100 крылатых ракет Х-101 и Х-555 по целям в Украине. Удары были нанесены в Киеве, а также в Ровенской, Житомирской, Львовской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Волынской и Харьковской областях.
По данным украинского Генштаба, ПВО сбили 73 крылатые ракеты и все беспилотники.