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Биржа Nord Pool опубликовала решение, как сдержать рекордно высокие цены на электроэнергию

BNS
Биржа Nord Pool опубликовала решение, как сдержать рекордно высокие цены на электроэнергию
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Madis Veltman/ Postimees Grupp

Биржа электроэнергии Nord Pool намерена создать возможность организовать второй аукцион на следующий день торгов электроэнергией в странах Балтии, если цена превысит 1500 евро или упадет ниже 150 евро.

Как и прежде, если цена в Литве  достигнет 4000 евро, в сотрудничестве с Litgrid будут активированы резервные мощности, сообщили в Nord Pool.

Изменение организации фондовой биржи было проведено в консультации с надзорными органами стран Балтии, сетевыми управляющими и клиентами Nord Pool. Новые лимиты будут применяться с 7 декабря на цены 8 декабря.

Возможность повторного аукциона является реакцией на рекордную цену, наблюдавшуюся в августе этого года, когда за один час цена в странах Балтии достигла максимально допустимой в системе Nord Pool 4000 евро. Совместный анализ регуляторов энергетического рынка Эстонии, Латвии и Литвы показал, что на тот момент на рынке Балтии не хватало производственных мощностей, а именно 2,14 мегаватт-часа.

В октябре, представляя результаты анализа, Департамент конкуренции объявил, что, по их мнению, следует принять подход, при котором в случае риска высокой рыночной цены списки заявок повторно откроются, что даст возможность для участников рынка изменить производственные заявки.

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