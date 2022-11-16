Биржа электроэнергии Nord Pool намерена создать возможность организовать второй аукцион на следующий день торгов электроэнергией в странах Балтии, если цена превысит 1500 евро или упадет ниже 150 евро.
Биржа Nord Pool опубликовала решение, как сдержать рекордно высокие цены на электроэнергию
Как и прежде, если цена в Литве достигнет 4000 евро, в сотрудничестве с Litgrid будут активированы резервные мощности, сообщили в Nord Pool.
Изменение организации фондовой биржи было проведено в консультации с надзорными органами стран Балтии, сетевыми управляющими и клиентами Nord Pool. Новые лимиты будут применяться с 7 декабря на цены 8 декабря.
Возможность повторного аукциона является реакцией на рекордную цену, наблюдавшуюся в августе этого года, когда за один час цена в странах Балтии достигла максимально допустимой в системе Nord Pool 4000 евро. Совместный анализ регуляторов энергетического рынка Эстонии, Латвии и Литвы показал, что на тот момент на рынке Балтии не хватало производственных мощностей, а именно 2,14 мегаватт-часа.
В октябре, представляя результаты анализа, Департамент конкуренции объявил, что, по их мнению, следует принять подход, при котором в случае риска высокой рыночной цены списки заявок повторно откроются, что даст возможность для участников рынка изменить производственные заявки.