Биржа Nord Pool опубликовала решение, как сдержать рекордно высокие цены на электроэнергию

Как и прежде, если цена в Литве достигнет 4000 евро, в сотрудничестве с Litgrid будут активированы резервные мощности, сообщили в Nord Pool.

Изменение организации фондовой биржи было проведено в консультации с надзорными органами стран Балтии, сетевыми управляющими и клиентами Nord Pool. Новые лимиты будут применяться с 7 декабря на цены 8 декабря.

Возможность повторного аукциона является реакцией на рекордную цену, наблюдавшуюся в августе этого года, когда за один час цена в странах Балтии достигла максимально допустимой в системе Nord Pool 4000 евро. Совместный анализ регуляторов энергетического рынка Эстонии, Латвии и Литвы показал, что на тот момент на рынке Балтии не хватало производственных мощностей, а именно 2,14 мегаватт-часа.