Партия реформ хочет повысить не облагаемый налогом доход до 700 евро

В настоящее время не облагаемый налогом доход составляет 500 евро, но с января он вырастет до 654 евро в месяц.

По словам лидера партии Каи Каллас, единый подоходный налог проще и справедливее, чем нынешний, что положительно скажется на доходах среднего класса. По ее оценке, для человека со средней зарплатой это будет означать прибавку около 140 евро в месяц.

По данным Партии реформ, влияние выдвинутого ими предложения на бюджет составит 340 миллионов евро.

По словам заместителя председателя партии Юргена Лиги, основная цель партии в области финансов – восстановить устойчивость финансов во время выборов и избежать нецелесообразных решений.

«Есть огромное количество предложений снизить налог на все на свете, сделать исключения, усложнить налоговую систему и довести финансовый сектор до упадка, – сказал Лиги. – Проблема с дополнительными налоговыми льготами, как правило, в том, что их получают люди, у которых нет социальных проблем. Лучше дать свободу всем, а не запугивать людей, отнимая необлагаемый минимум с определенного уровня дохода».

По словам Лиги, призыв партий к налоговым дебатам является эвфемизмом для обозначения повышения налогов, с чем Партия реформ не согласна.