В преддверии выборов в Рийгикогу правление Партии реформ утвердило финансовую главу предвыборной программы, согласно которой планируется повысить не облагаемый подоходным налогом доход до 700 евро.
Партия реформ хочет повысить не облагаемый налогом доход до 700 евро
В настоящее время не облагаемый налогом доход составляет 500 евро, но с января он вырастет до 654 евро в месяц.
По словам лидера партии Каи Каллас, единый подоходный налог проще и справедливее, чем нынешний, что положительно скажется на доходах среднего класса. По ее оценке, для человека со средней зарплатой это будет означать прибавку около 140 евро в месяц.
По данным Партии реформ, влияние выдвинутого ими предложения на бюджет составит 340 миллионов евро.
По словам заместителя председателя партии Юргена Лиги, основная цель партии в области финансов – восстановить устойчивость финансов во время выборов и избежать нецелесообразных решений.
«Есть огромное количество предложений снизить налог на все на свете, сделать исключения, усложнить налоговую систему и довести финансовый сектор до упадка, – сказал Лиги. – Проблема с дополнительными налоговыми льготами, как правило, в том, что их получают люди, у которых нет социальных проблем. Лучше дать свободу всем, а не запугивать людей, отнимая необлагаемый минимум с определенного уровня дохода».
По словам Лиги, призыв партий к налоговым дебатам является эвфемизмом для обозначения повышения налогов, с чем Партия реформ не согласна.
«Мы предпочитаем налогообложение потребления и вредных последствий налогообложению доходов и труда. Это также важно с точки зрения экономического роста», — сказал Лиги.