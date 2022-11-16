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Госсуд не стал рассматривать жалобу SAPTK на коронавирусные ограничения

rus.postimees.ee
Госсуд не стал рассматривать жалобу SAPTK на коронавирусные ограничения
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Молоток судьи. Снимок иллюстративный.
Молоток судьи. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Во вторник Госсуд отказался рассматривать кассационную жалобу по возбужденному Фондом «В защиту семьи и традиции» (SAPTK) административному делу, оспаривающему правомерность коронавирусных ограничений.

19 мая 2021 года SAPTK обратился в Таллиннский административный суд с жалобой, оспаривающей постановление правительства от 19 августа 2020 года, которое касалось введенных весной того года ограничений для проводящихся под открытым небом публичных собраний.

В жалобе SAPTK были названы непропорциональными и неоправданными действовавшие с 17 мая 2021 года, а затем ужесточившиеся ограничения, согласно которым публичные собрания были разрешены только при условии, что число участников не превышало 25 человек в группе, а общее число не превышало 250 человек.

В жалобе также содержался вопрос, правомерно ли в целом введение в форме отдельного акта ограничений на всей территории Эстонии, касающихся всех проживающих и находящихся в Эстонии людей. SAPTK в том числе добивался признания несоответствующим Конституции положения о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями (NETS).

Таллиннский административный суд не удовлетворил жалобу SAPTK, поскольку занял позицию, согласно которой введение ограничений в форме административного акта правомерно, а ограничения для публичных собраний были уместными, необходимыми и умеренными. Жалобу не удовлетворил и Таллиннский окружной суд. По оценке окружного суда, необходимость избежать чрезмерной нагрузки на медицинскую систему оправдывала ограничения для публичных собраний.

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