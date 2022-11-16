Госсуд не стал рассматривать жалобу SAPTK на коронавирусные ограничения

19 мая 2021 года SAPTK обратился в Таллиннский административный суд с жалобой, оспаривающей постановление правительства от 19 августа 2020 года, которое касалось введенных весной того года ограничений для проводящихся под открытым небом публичных собраний.

В жалобе SAPTK были названы непропорциональными и неоправданными действовавшие с 17 мая 2021 года, а затем ужесточившиеся ограничения, согласно которым публичные собрания были разрешены только при условии, что число участников не превышало 25 человек в группе, а общее число не превышало 250 человек.

В жалобе также содержался вопрос, правомерно ли в целом введение в форме отдельного акта ограничений на всей территории Эстонии, касающихся всех проживающих и находящихся в Эстонии людей. SAPTK в том числе добивался признания несоответствующим Конституции положения о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями (NETS).