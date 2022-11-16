Мощнейшие ракетные удары России по Украине зацепили соседнюю Польшу, страну, являющуюся членом НАТО. В польском Министерстве иностранных дел подтвердили, что одна из двух ракет, упавших на село Пшеводув и убившая двух человек, – российского производства. Однако президент США Джо Байден уже сделал заявление, что это была ракета именно украинской ПВО.
Польский журналист: это испытание жизнеспособности НАТО
Вечером 15 ноября посла России вызвали для разъяснений. В то же время Президент Польши Анджей Дуда сделал заявление: «Идет следствие, и у Польши пока нет убедительных доказательств того, кто запустил эту ракету».
Тем же вечером, 15 ноября, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение в поддержку польского народа. Но в этом обращении не уточнялись детали ракетной атаки, как в принципе и не могли, поскольку экспертные группы на тот момент лишь начали работу на месте происшествия.
Тем не менее, военный эксперт и основатель Conflict intelligence team Руслан Левиев в своем Twitter написал, что с вероятностью 90 процентов это была украинская ракета системы ПВО С-300. Свои заключения Левиев сделал на основе фото обломков ракеты, которые спустя некоторое время появились в сети.
В то же время в украинских силах ПВО данный инцидент комментируют таким образом: «Польша – наш стратегический партнер, и мы уверены, что там разберутся, чья это была ракета. Давайте дождемся результатов работы экспертов. Но напомню, что вечером 15 ноября украинские Силы противовоздушной обороны ВСУ уничтожили 75 из 96 крылатых ракет, выпущенных по Украине. 15 ракет сбито на территории Западной Украины. Также в атаке участвовали 10 дронов «Шахид» и один беспилотник "Орлан"», – сообщает представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
В целом вечер и ночь были горячими для международной политики. В НАТО искали причины не начинать Третью мировую войну из-за этого инцидента в Польше.
Джо Байден созвал экстренное заседание лидеров стран G7 и НАТО в Индонезии. Президент США заявил, что, судя по траектории ракет, маловероятно, что их запустили с территории России. Но добавил, что пока сложно говорить с уверенностью, не имея результатов расследования.
В НАТО подтвердили, что их разведывательный самолет зафиксировал траекторию ракеты, которая ударила по польской территории. Но кто и откуда ее запустил, в альянсе комментировать отказались, ссылаясь на секретность данных.
Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что это могла быть техническая ошибка украинской системы ПВО, поскольку Пшеводув расположен в 15 километрах от украинской границы.
«Совершенно понятно, что без ужасных ракетных обстрелов Украины этого бы не произошло. Мы будем и дальше поддерживать Украину против российской агрессии», – написал в своем Twitter премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
С вечера 15 ноября радикально настроенные политики в Украине призывают НАТО применить 5-ю статью устава альянса, которая предусматривает коллективный ответ в случае вооруженного нападения на одного из союзников. Но Польша рассматривает вероятность применения статьи 4-й устава НАТО, которая предусматривает право страны, оказавшейся под угрозой, созвать заседание Альянса для консультаций и обсуждения последующих действий.
Анджей Дуда заверил, что в разговорах с иностранными лидерами он получил заверения в гарантиях безопасности, в частности, в незыблемости пресловутой «Пятой Статьи».
В целом прошлая ночь ознаменовалась целым шквалом звонков и разговоров на международном уровне. Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел разговор с Министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, Джо Байден провел длинное совещание с президентом Польши Анджеем Дудой. Генерал Марк Милли провел конференцию с командующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным и с главой польского генштаба Раймундом Анджейчаком. Краткий итог всех разговоров – расследование инцидента в Пшеводуве должно быть глубоким и всеобъемлющим и в целом осуждение агрессии России в Украине.
Польский политолог и журналист Марек Серант уверен, что ракетная атака в Пшеводуве – испытание на жизнеспособность НАТО.
«Не хочу пока делать сильных заявлений, но это то, что висит в воздухе. Мы должны понимать, НАТО – это что-то серьезное или просто бумажка».
Украинский дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в эфире киевской радиостанции «Новое время»: «Это – классическая 5-я статья НАТО. Сейчас мы можем говорить уверенно, что Запад косвенно является частью этого конфликта в военном смысле. И сколько бы мы ни пытались выяснить, какие это были ракеты, откуда пущены, главное, что это был результат российского обстрела. Больше санкций и больше слов – это точно не тот ответ, который должен быть», – уверен Павел Климкин.
Но Польша избрала выжидательную тактику. Премьер-министр Польской Республики Матеуш Моравецкий созвал Совет по национальной безопасности и обороне. Результаты этого заседания вполне очевидны, уверен Марек Серант: Польша не будет форсировать события агрессивной риторикой, поскольку ставки в этой игре слишком высоки.