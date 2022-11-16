Польский журналист: это испытание жизнеспособности НАТО

Джо Байден созвал экстренное заседание лидеров стран G7 и НАТО в Индонезии. Президент США заявил, что, судя по траектории ракет, маловероятно, что их запустили с территории России. Но добавил, что пока сложно говорить с уверенностью, не имея результатов расследования.

В НАТО подтвердили, что их разведывательный самолет зафиксировал траекторию ракеты, которая ударила по польской территории. Но кто и откуда ее запустил, в альянсе комментировать отказались, ссылаясь на секретность данных.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что это могла быть техническая ошибка украинской системы ПВО, поскольку Пшеводув расположен в 15 километрах от украинской границы.

«Совершенно понятно, что без ужасных ракетных обстрелов Украины этого бы не произошло. Мы будем и дальше поддерживать Украину против российской агрессии», – написал в своем Twitter премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

С вечера 15 ноября радикально настроенные политики в Украине призывают НАТО применить 5-ю статью устава альянса, которая предусматривает коллективный ответ в случае вооруженного нападения на одного из союзников. Но Польша рассматривает вероятность применения статьи 4-й устава НАТО, которая предусматривает право страны, оказавшейся под угрозой, созвать заседание Альянса для консультаций и обсуждения последующих действий.

Анджей Дуда заверил, что в разговорах с иностранными лидерами он получил заверения в гарантиях безопасности, в частности, в незыблемости пресловутой «Пятой Статьи».