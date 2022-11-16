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Банк Эстонии: растет число предприятий, испытывающих сложности с погашением кредитов

rus.postimees.ee
Банк Эстонии: растет число предприятий, испытывающих сложности с погашением кредитов
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Деньги.
Деньги. Фото: Fotokaamera Canon EOS 60D on AS Uhinenud Ajalehed Marko Saarm

Согласно недавнему обзору финансовой стабильности Банка Эстонии, количество предприятий, у которых возникнут проблемы с погашением кредитов, в ближайшем будущем немного увеличится.

Однако, по данным ЦБ, количество компаний, попавших в затруднительное положение, остается во много раз меньше, чем было во период экономического кризиса в 2008-2010 годах, пишет ERR.

В Банке Эстонии отметили, что у действующих в Эстонии банков достаточно резервов, чтобы справиться с ростом проблемных кредитов.

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