Сегодня в Таллинне откроется фотовыставка об антивоенном движении в России – «Я все еще здесь, и я все еще против этой войны»

«Я все еще здесь, и я все еще против этой войны» – это слова из интервью автора коллажей, составленные из фотографий антивоенных граффити. Автор предпочитает оставаться анонимной и использует псевдоним София Ганс.

О своем творчестве София говорит так: «Если в начале в коллажах еще встречались сердечки и цветочки, то сейчас там больше радикальных лозунгов, плюс стандартное "Нет войне". Эти метаморфозы произошли не только с коллажами. Эти картинки лишь отражение улицы и настроений». Экспозиция ее работ будет представлена в отдельном зале с авторским описанием на трех языках.

Второй зал будет посвящен фотографиям с антивоенных протестных акций и одиночных пикетов. Фотографы, экспозицию чьих работ организует Reforum Space, работали в независимых СМИ и часто подвергались арестам и травмам за это. Многим из них пришлось эмигрировать.

Будут представлены:

Давид Френкель – фотограф «Медиазоны». На выборах 2020 полицейский сломал ему руку при задержании. Сейчас в эмиграции. В выставку вошли работы преимущественно с первой волны антивоенных митингов (24 февраля-6 марта).

Андрей Макашов – фотограф SOTA и проектов «Агит Россия», «Объектив реалий». В выставку вошли работы с первого антивоенного митинга в Санкт-Петербурге.

Виталий Малышев – фотограф Avtozak.Live, запечатлел все первые антивоенные митинги, а также самые яркие одиночные пикеты. Сейчас в эмиграции. В выставку вошли работы с 24 февраля по 6 марта.

Виктория Арефьева – фотограф издания SOTA. Почти на каждом митинге в роли фотографа целенаправленно задерживается полицией. Стала подозреваемой по делу о телефонном терроризме. В выставку вошли работы с 24 февраля по 6 марта.

«Всегда были смелые люди, которые выходили и выходят до сих пор, многие получают за это сроки, аресты и штрафы. Про протесты внутри страны и разнообразие его форм в современной России важно говорить, ведь часто они становятся невидимыми для мирового сообщества, а активисты, борющиеся против этой войны и путинского режима, незамеченными» – прокомментировал актуальность данной экспозиции организатор Артем Тюрин.

Открытие начнется в 18:00, официальная презентация в 19:00. Вход свободный. Официальная страница мероприятия на Facebook.