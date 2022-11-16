Чехия объявила власти России «террористическим режимом»

«В соответствии с резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы, Палата депутатов характеризует нынешний российский режим как террористический», – сказано в постановлении, принятом 15 ноября.

За резолюцию проголосовали 129 из 156 депутатов, присутствовавших на заседании. В сообщении палаты депутатов отмечается, что против выступили все 14 представителей оппозиционной партии евроскептиков «Свобода и прямая демократия».

Депутаты, поддержавшие постановление, осудили российскую агрессию в Украине, в том числе массированные удары по объектам гражданской и энергетической инфраструктуры, из-за которых возникают перебои в подаче электроэнергии, воды или тепла.

Также они отказались признать «результаты так называемых референдумов о присоединении к России четырех оккупированных областей на востоке Украины». Кроме того, депутаты поддержали предложение создать международный уголовный трибунал, чтобы расследовать военные преступления, в которых обвиняют Россию.

Ранее в 2022 году парламенты нескольких стран Европы – Литвы, Латвии, Эстонии и Польши – в разных формулировках назвали политический режим террористическим. Так, Литва объявила Россию «террористическим государством», Латвия назвала Россию страной, поддерживающей терроризм, Эстония – «страной – спонсором терроризма», а Польша признала власти РФ «террористическим режимом».

В октябре Парламентская ассамблея Совета Европы в своей резолюции о российской агрессии против Украины призвала, чтобы государства – члены Совета Европы объявляли Россию «террористическим режимом».