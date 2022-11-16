Один из лучших бойцов UFC умер в 38 лет от рака

У экс-претендента на титул чемпиона в полутяжелом весе в UFC была диагностирована неходжкинская лимфома, которая привела к необратимым последствиям в его организме. Врачи диагностировали у спортсмена сбой в функционировании систем внутренних органов, что и привело к смерти.

О серьезных проблемах со здоровьем Джонсона стало известно еще в октябре этого года. Его менеджер попросил всех помолиться за Энтони, так как он переживал не лучшие времена.

Боец начал выступать в UFC в 2007 году. Дважды Джонсон даже был претендентом на чемпионский титул, но оба раза был нокаутирован Даниэлем Кормье. Сам Кормье шокирован внезапной смертью своего экс-соперника и принес свои соболезнования родным и близким Энтони Джонсона. Он назвал «Рамбла» хорошим человеком и достойным соперником.

В истории UFC Джонсон по праву считается одним из лучших нокаутеров – он выиграл 23 из 29 боев, в которых участвовал. Джонсон был известен своими зрелищными нокаутами, которым не было равных в чемпионате.