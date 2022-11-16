Прокуратура: срок давности в отношении двух фигурантов дела Tallinna Sadam не истек

«В судебном производстве были задержки в начале года из-за болезни обвиняемого в содействии даче взяток Тойво Промма. Это, по оценке прокуратуры, прервало и срок давности преступления», – сказала BNS пресс-секретарь госпрокуратуры Кайри Кюнгас.

«Поэтому срок давности уголовного производства в отношении Свена Хонга и Keskkonnahoolduse OÜ истечет 29 ноября, то есть через 10 лет после завершения преступления», – сказала она.

Судебный процесс продолжится на следующей неделе.

Четверо защитников на прошлой неделе выступили с ходатайством к Харьюскому уездному суду о прекращении исполнительного производства по делу Tallinna Sadam в связи с истечением срока давности.

Судья Кристина Вялисте выделила прокуратуре две недели на то, чтобы предоставить свою позицию. Другие участники процесса также могут подать свои ходатайства до 22 ноября.

Опираясь на данные продолжавшегося около трех лет следствия госпрокуратура обвинила бывших руководителей Tallinna Sadam Айна Кальюранда и Аллана Кийля в получении взяток в крупном размере и отмывании денег в период 2005-2015.

Позже суд решил прекратить уголовное производство в отношении Кийля в связи с его неизлечимым заболеванием. Кийль скончался 15 июня прошлого года.