Обстоятельства ракетного обстрела, в результате которого в Польше погибли два человека, все еще расследуются, но уже ясно, что причиной стала российская агрессия. Ээрик-Нийлес Кросс (Партия реформ), эксперт по безопасности и член Национального собрания убежден, что НАТО должно отреагировать на инцидент.
Ээрик-Нийлес Кроссь: НАТО должно отреагировать, даже если это не было преднамеренным нападением
«Для нас важнее то, как на это отреагируют, чем сам инцидент», – сказал он Postimees и добавил, что обстоятельства инцидента должны быть выяснены.
«Но не слишком важно, что это за обстоятельства, не нужно в них застревать. Вопрос на стратегическом уровне заключается в том, является ли это серьазным нападением на НАТО. Можно с уверенностью сказать, что это не так», – добавил он.
С юридической точки зрения, это нападение в любом случае, даже если само действие является непреднамеренным, сказал Кросс. «Если цель нелегитимна, если действие неправомерно, и если плохо прицелились, то русские все равно виноваты в гибели людей», – пояснил он.
Кросс напомнил, что официальные лица США ранее заявляли, что ответ последует, даже если нападение на территорию НАТО было ошибочным или непреднамеренным. В этом смысле, сказал он, это было очередное пересечение красной черты, установленной американцами. «Теперь мы будем с интересом наблюдать за тем, что будет дальше. На мой взгляд, на такую атаку нужно отвечать в любом случае», – говорит он.