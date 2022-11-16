Ээрик-Нийлес Кроссь: НАТО должно отреагировать, даже если это не было преднамеренным нападением

«Для нас важнее то, как на это отреагируют, чем сам инцидент», – сказал он Postimees и добавил, что обстоятельства инцидента должны быть выяснены.

«Но не слишком важно, что это за обстоятельства, не нужно в них застревать. Вопрос на стратегическом уровне заключается в том, является ли это серьазным нападением на НАТО. Можно с уверенностью сказать, что это не так», – добавил он.

С юридической точки зрения, это нападение в любом случае, даже если само действие является непреднамеренным, сказал Кросс. «Если цель нелегитимна, если действие неправомерно, и если плохо прицелились, то русские все равно виноваты в гибели людей», – пояснил он.