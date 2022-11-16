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Келли Сильдару открывает сезон в плотной конкуренции

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Келли Сильдару открывает сезон в плотной конкуренции
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Келли Сильдару.
Келли Сильдару. Фото: Tairo Lutter

На этих выходных в австрийском Штубае стартует серия соревнований на Кубок мира по фристайлу. В плотной конкуренции на соревнования выйдет и Келли Сильдару.

Сезон откроется для нашей спортсменки хафпайпом. В пятницу пройдет квалификация, в субботу намечен финал. 20-летней эстонке в прошлом году удалось победить в таком же соревновании.

Борьба за первое место легкой не будет. Конкуренцию Сильдару составят олимпийские чемпионки Матильда Гремо (2022) и Сара Хеффлин (2018), чемпионка мира Тесс Леде и многократная медалистка X-Games Йоханна Килль.

Тренер Келли Михкель Уустал сказал в интервью ПМ, данном примерно месяц назад, что подготовка к сезону прошла успешно.

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