На этих выходных в австрийском Штубае стартует серия соревнований на Кубок мира по фристайлу. В плотной конкуренции на соревнования выйдет и Келли Сильдару.
Келли Сильдару открывает сезон в плотной конкуренции
Келли Сильдару открывает сезон в плотной конкуренции
Сезон откроется для нашей спортсменки хафпайпом. В пятницу пройдет квалификация, в субботу намечен финал. 20-летней эстонке в прошлом году удалось победить в таком же соревновании.
Борьба за первое место легкой не будет. Конкуренцию Сильдару составят олимпийские чемпионки Матильда Гремо (2022) и Сара Хеффлин (2018), чемпионка мира Тесс Леде и многократная медалистка X-Games Йоханна Килль.
Тренер Келли Михкель Уустал сказал в интервью ПМ, данном примерно месяц назад, что подготовка к сезону прошла успешно.
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