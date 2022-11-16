Эстонская компания продает в Болгарии коммерческое здание за девять миллионов

Инициированный Arco Vara проект здания Madrid BLVD с коммерческими и жилыми площадями был завершен в 2010 году. В здании с двумя подземными и девятью надземными этажами расположены парковка, квартиры, торговый центр и офисы. Все квартиры в здании были проданы, но Arco Vara по-прежнему занималась арендой торговых и офисных помещений, общая площадь которых составила около 7 500 м².

По словам руководителя Arco Vara Мико Нийнемяэ, владение и управление коммерческим зданием больше не согласуется с планами компании. «Стратегия Arco Vara на ближайшие несколько лет предусматривает развитие качественной жилой недвижимости. Работа с коммерческими помещениями требует отдельной команды, а оперирование только одним зданием такого типа достаточно накладно», — пояснил он.

Согласно предварительному договору, цена сделки по зданию Madrid BLVD, которое располагается в центре Софии, составляет 9,1 млн евро, а окончательный договор купли-продажи будет подписан не позднее, чем через шесть месяцев. Покупателями здания являются три компании, инвестирующие в коммерческую недвижимость в Болгарии. «Цена продажи отвечает ожиданиям», — подтвердил Нийнемяэ, который сказал, что Arco Vara получит небольшую часть суммы продажи после заключения предварительного договора, а остальную часть — после завершения сделки. Полученные от продажи средства предприятие Arco Vara намерено инвестировать в новые участки, подходящие для жилищного строительства.