POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Прогноз Арестовича: на Донбассе будет бойня

​После того как российская армия была выбита из Херсона, боевые действия какое-то время будут сосредоточены на Донбассе, куда и российская, и украинская армии направят дополнительные силы. Это означает кровопролитные бои, заявил в интервью Postimees Алексей Арестович, один из главных спикеров Украины на тему войны.