После того как российская армия была выбита из Херсона, боевые действия какое-то время будут сосредоточены на Донбассе, куда и российская, и украинская армии направят дополнительные силы. Это означает кровопролитные бои, заявил в интервью Postimees Алексей Арестович, один из главных спикеров Украины на тему войны.
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POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Прогноз Арестовича: на Донбассе будет бойня
Прогноз Арестовича: на Донбассе будет бойня
Арестович является советником в администрации президента Украины Владимира Зеленского. Сам он почти три года воевал на Донбассе, где заслужил звание подполковника.
– Как бы вы охарактеризовали обстановку на войне с момента вывода русских войск из города Херсона и его окрестностей на правом берегу Днепра?
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