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POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Прогноз Арестовича: на Донбассе будет бойня

Яанус Пийрсалу Эрик Прозес
Прогноз Арестовича: на Донбассе будет бойня
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Бои на Донбассе окажутся очень кровопролитными, считает советник аппарата президента Украины Алексей Арестович. На снимке украинские артиллеристы в Бахмуте.
Бои на Донбассе окажутся очень кровопролитными, считает советник аппарата президента Украины Алексей Арестович. На снимке украинские артиллеристы в Бахмуте. Фото: BULENT KILIC/AFP

​После того как российская армия была выбита из Херсона, боевые действия какое-то время будут сосредоточены на Донбассе, куда и российская, и украинская армии направят дополнительные силы. Это означает кровопролитные бои, заявил в интервью Postimees Алексей Арестович, один из главных спикеров Украины на тему войны.

Арестович является советником в администрации президента Украины Владимира Зеленского. Сам он почти три года воевал на Донбассе, где заслужил звание подполковника.

– Как бы вы охарактеризовали обстановку на войне с момента вывода русских войск из города Херсона и его окрестностей на правом берегу Днепра?

– На данный момент их цель-минимум – продать народу России, что они могут завоевать хоть всю Донецкую и Луганскую области, то есть т. н. ДНР и ЛНР.

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