После заседания Совета безопасности премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что все данные свидетельствуют о том, что ракета упала на территорию страны без намерений какой-либо стороны, поэтому консультации по четвертой статье НАТО в настоящее время вряд ли будут начаты. Президент Анджей Дуда добавил, что, вероятно, это была украинская зенитная ракета.
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Премьер-министр Польши: ракета упала на нашу территорию случайно, применение четвертой статьи пока не планируется
Премьер-министр Польши: ракета упала на нашу территорию случайно, применение четвертой статьи пока не планируется
По словам Моравецкого, необходимо помнить, что Россия наносит ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, а Украина пытается предотвратить разрушения, сбивая ракеты, но, к сожалению, вчера одна из ракет, отправленных Украиной, попала в Польшу.
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