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Премьер-министр Польши: ракета упала на нашу территорию случайно, применение четвертой статьи пока не планируется

rus.postimees.ee
Премьер-министр Польши: ракета упала на нашу территорию случайно, применение четвертой статьи пока не планируется
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: Radek Pietruszka

После заседания Совета безопасности премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что все данные свидетельствуют о том, что ракета упала на территорию страны без намерений какой-либо стороны, поэтому консультации по четвертой статье НАТО в настоящее время вряд ли будут начаты. Президент Анджей Дуда добавил, что, вероятно, это была украинская зенитная ракета.

По словам Моравецкого, необходимо помнить, что Россия наносит ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, а Украина пытается предотвратить разрушения, сбивая ракеты, но, к сожалению, вчера одна из ракет, отправленных Украиной, попала в Польшу.

«Источники в разведке США доказывают, и наша разведка подтверждает, что одна из этих ракет, к сожалению, приземлилась в Польше, и ни одна из сторон не имела намерения атаковать нашу территорию», – сказал Моравецкий журналистам, сообщает TVP World.

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