Премьер-министр Польши: ракета упала на нашу территорию случайно, применение четвертой статьи пока не планируется

После заседания Совета безопасности премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что все данные свидетельствуют о том, что ракета упала на территорию страны без намерений какой-либо стороны, поэтому консультации по четвертой статье НАТО в настоящее время вряд ли будут начаты. Президент Анджей Дуда добавил, что, вероятно, это была украинская зенитная ракета.