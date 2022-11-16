Столтенберг о взрыве в Польше: Украина не виновата

«Вчерашний взрыв произошел, когда Россия организовала против Украины массированный ракетный обстрел, – сказал Столтенберг на пресс-конференции. – Расследование этого случая продолжается и мы ждем результатов, но ничего не указывает на то, что это была преднамеренная атака. У нас нет никакой информации, что Россия готовила нападение на НАТО».