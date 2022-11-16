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Столтенберг о взрыве в Польше: Украина не виновата

rus.postimees.ee
Столтенберг о взрыве в Польше: Украина не виновата
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Йенс Столтенберг.
Йенс Столтенберг. Фото: Yves Herman

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил сегодня после прошедшей в Брюсселе встречи с представителями стран-членов альянса, что нет никаких признаков того, что Россия могла подготовить намеренную атаку на НАТО. При этом возлагать вину на Украину за вчерашний ракетный взрыв в Польше он тоже не стал.

«Вчерашний взрыв произошел, когда Россия организовала против Украины массированный ракетный обстрел, – сказал Столтенберг на пресс-конференции. – Расследование этого случая продолжается и мы ждем результатов, но ничего не указывает на то, что это была преднамеренная атака. У нас нет никакой информации, что Россия готовила нападение на НАТО».

По его оценке, произошедшее демонстрирует опасности, с которыми сталкиваются члены НАТО в связи с войной в Украине, но общая оценка угроз не изменилась. 

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