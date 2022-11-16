Ляэнеметс: Эстония в ускоренном темпе ведет на границе с Россией строительные работы

«Начатый в 2020 году первый участок длиной в 23,5 километра уже выстроен, установка на нем наблюдательных вышек завершится в 2024 году. Второй участок в 39,5 км будет построен в конце 2024 года, а в начале будущего года будет завершено проектирование третьего участка длиной 26 километров», сказал глава МВД в среду в парламенте на информационном часе правительства.

Говоря о водной границе, он отметил, что на всем протяжении границы на Чудском озере установлены радары и камеры наблюдения. Кроме того, совместно с американцами запланирована установка дополнительных камер наблюдения.

Вдоль реки Нарва установлены шесть позиций для радаров, в плане установить дополнительно еще 15. Правительство постановило построить между городами Нарва и Нарва-Йыэсуу станцию беспилотников для наблюдения за приграничными территориями с воздуха.