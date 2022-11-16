«Это было чистилище!» История младшего командира из полка «Азов»

В какой-то момент я начал «отъезжать». Несмотря на то, что я наложил два жгута-турникета, кость была разломана, и кровотечение продолжалось. Я тогда подумал, что нас никогда отсюда не заберут и говорю: «Командир первым заходит, последним выходит. Слава Украине» и выключаю рацию. Поскольку у меня была командирская рация, противнику могли попасть все наши частоты, на которых мы ведем переговоры, поэтому я выбросил рацию в реку.

Но появляются парни, которые под обстрелами гребут к нам на лодке, перебрасывают меня в эту лодку. Потом парень бросает меня на плечи, и уже не помню, сколько он меня тащил. Пока мы шли к «Азовстали», попадали под минометный обстрел, под стрелковый, гранатометный, под что только не попали. После этого я попадаю на «Железяку» – госпиталь на заводе, в бункере.

Первое, что я сказал врачам: вы что, из Днепра прилетели на вертолетах? Те говорят: да. Ну я им сказал: ну вы и идиоты (смеется). Потом наркоз, и я не помню ничего.

Потом я узнал, что это «Редис» (Денис Прокопенко, командир полка «Азов») дал приказ на эвакуацию меня. Меня подали на эвакуацию вертолетом, который, конечно, не прилетел.

– Насколько мне известно, у вас были пленные российские солдаты. Вы их с собой не забрали?