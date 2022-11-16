Украинский чиновник: мы готовы предcтавить доказательства российского следа в происшествии в Польше

«Мы выступаем за совместное расследование инцидента с падением ракеты в Польше, – заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. – Мы готовы передать имеющиеся у нас доказательства российского следа. Ожидаем информацию от наших партнеров, на основании которой сделан вывод, что это была украинская ракета ПВО».

«Украина запрашивает немедленный доступ к месту взрыва для представителей Минобороны и Госпогранслужбы Украины», – добавил он.