На фоне заявлений Польши, что на территорию страны упала украинская ракета ПВО, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов попросил предоставить доступ к месту происшествия. Он также заявил, что у Украины есть доказательства причастности к инциденту России.
Украинский чиновник: мы готовы предcтавить доказательства российского следа в происшествии в Польше
«Мы выступаем за совместное расследование инцидента с падением ракеты в Польше, – заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. – Мы готовы передать имеющиеся у нас доказательства российского следа. Ожидаем информацию от наших партнеров, на основании которой сделан вывод, что это была украинская ракета ПВО».
«Украина запрашивает немедленный доступ к месту взрыва для представителей Минобороны и Госпогранслужбы Украины», – добавил он.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что все данные свидетельствуют, что ракета упала на территорию страны без намерений какой-либо стороны, поэтому консультации по четвертой статье НАТО в настоящее время вряд ли будут начаты. Президент Анджей Дуда добавил, что, вероятно, это была украинская зенитная ракета.