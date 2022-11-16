Экономические аналитики: в преддверии выборов партиям не стоит опускаться до популизма

«Снизим цены, опустим НСО на продукты питания до нуля, как в Польше – в нынешних условиях гиперинфляции достаточно материала для популистских лозунгов и политической кампании», – предупредил экономический аналитик SEB Михкель Нестор.

Аналитики выступили как с долгосрочными бюджетными реформами, которые улучшили бы бюджетную позицию, так и с предназначенными для текущей кризисной ситуации срочными мерами.

По словам главного экономиста Swedbank Тыну Мертсина, он не считает чрезмерное вмешательство государства в рыночную экономику правильным в продолжительной перспективе, но он признал, что в условиях нынешнего энергетического кризиса это все же необходимо для поддержания конкурентоспособности эстонских предприятий, поскольку другие страны уже так делают.

«Правительство должно заниматься улучшением конкурентоспособности предприятий. Многие страны в нынешнем энергетическом кризисе поддерживают свои предприятия и делают это в очень разной мере, например, Германия выделила в поддержку предприятий в условиях кризиса 7,4 процента ВВП, Латвия более 3 процентов, Литва 6,6 процента. Наша поддержка составляет 0,6 процента. Это ставит нас в неравное конкурентное положение», – отметил Мертсина. Он подчеркнул, что в продолжительной перспективе дотации не повышают ничью конкурентоспособность, но они оправданы в качестве кризисных мер.

По словам главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, следует на законодательном уровне ввести автоматические стабилизаторы, чтобы бюджет автоматически адаптировался к состоянию экономики и при ее хорошем состоянии затраты сокращались.

Уускюла также предложил заменить основанную на спросе бюджетную политику основанной на предложении, чтобы она учитывала среду, в которой действуют предприятия, их реальный объем производства и способность предложения. По его словам, государство до сих пор совершало основанные на спросе инвестиции в товары и предложения и тем самым искусственно накачивало экономику деньгами, искажая оптимальную способность к предложению.