Обмен военнопленными с трудом, но происходит

Женщину отвезли в больницу, туда же отпустили дочь. Позже выяснилось, что в том подвале у Щербак случился инфаркт. После относительного выздоровления женщина ходила к местным коллаборантам и российским ставленникам, чтобы ходатайствовать об освобождении своего мужа. Ей это удалось. И, можно сказать, это был счастливый случай, говорят украинские правозащитники. Ведь подобные застенки распространились по всей оккупированной территории. И далеко не всегда родственникам удается найти и освободить тех, кого там удерживают.

Виктория Щербак. Фото: личный архив

По словам Дмитрия Лубинца – Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Координационный штаб по обращению с военнопленными (КШОВ) находится в постоянном контакте с российской стороной, но переговоры идут тяжело. Тем не менее процесс освобождения украинцев из плена со скрипом, но идет. По данным все того же КШОВ, начиная с марта из плена на подконтрольную Киеву территорию вернулись 1138 украинцев.