Рийгикогу принял во втором чтении государственный бюджет на 2023 год, общая сумма доходов которого составляет 15,6 млрд евро, а общая сумма расходов – 16,8 млрд евро.
Государственный бюджет на 2023 год принят во втором чтении: объем инвестиций 775 миллионов евро
Государственный бюджет на 2023 год принят во втором чтении: объем инвестиций 775 миллионов евро
По сравнению с бюджетом, принятым осенью 2021 года, доходы увеличатся на 2,19 миллиарда евро, или 16,4 процента, а расходы увеличатся на 2,7 миллиарда евро, или 18 процентов. Объем инвестиций составит 775 миллионов евро, что примерно на 30 миллионов евро больше, чем в этом году, сообщила пресс-служба Рийгикогу.
Налоговая нагрузка в 2023 году составит 33,3 процента от валового внутреннего продукта, а структурный дефицит бюджета сохранится на уровне 2,6 процента.
Ко второму чтению члены и фракции Рийгикогу внесли три поправки в проект государственного бюджета 56 и финансовую комиссию, уточняющие бюджет для реализации планов, запланированных в программе действий правительства.
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