Государственный бюджет на 2023 год принят во втором чтении: объем инвестиций 775 миллионов евро

По сравнению с бюджетом, принятым осенью 2021 года, доходы увеличатся на 2,19 миллиарда евро, или 16,4 процента, а расходы увеличатся на 2,7 миллиарда евро, или 18 процентов. Объем инвестиций составит 775 миллионов евро, что примерно на 30 миллионов евро больше, чем в этом году, сообщила пресс-служба Рийгикогу.