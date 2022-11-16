Toyota пообещала обнародовать состав команды в ближайшее время. Будет ли место для Тянака?

Руководитель команды Яри-Матти Латвала в завершившемся сезоне неоднократно говорил, что хотел бы оставить команду в том же составе – гонщики принесли «Тойоте» два титула. Однако не все зависит от Латвалы. Хотя официального сообщения еще нет, есть приметы того, что Эсапекка Лаппи уйдет и заменит покинувшего Hyundai Тянака.

Если раньше весьма серьезно говорили о том, что эстонец может вновь вернуться в Toyota, то теперь стиль разговоров изменился. Самым вероятным кажется то, что японский производитель автомобилей будет продвигать своего человека Такамото Кацуту, который до сих пор представлял так называемую команду-преемника.

Разумеется, в команде останется и новоиспеченный чемпион Калле Рованперя и, вероятно, Элфин Эванс. Третью машину, исходя из нынешних прогнозов, будут делить Кацута и Себастьен Ожье.

Сразу по завершении ралли Японии Латвала сообщил, что состав команды будет утвержден в течение двух недель.

«Думаю, что он (Тянак – ред.) – одна из возможностей. Он доказал, что может показывать результат. Но список еще не утвержден», - прокомментровал сложившуюся ситуацию Кацута.