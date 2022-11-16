Ярван о предложении реформистов: это предвыборная кампания, а не шаг вперед

«Люди в Эстонии наверняка помнят их прошлое сделанное в преддверии выборов Рийгикогу обещание ввести для всех равное освобождение от подоходного налога в размере 500 евро – это обещание они не смогли сдержать даже будучи партией премьер-министра», – сказал Ярван BNS.

Кроме того, по его словам, важно учитывать, что со следующего года будет освобождена от подоходного налога средняя пенсия в размере 704 евро, а не облагаемый налогом минимум вырастет до 654 евро. «Таким образом, размахивание 700 евро – это скорее кампания, чем шаг вперед. Важно было бы подумать о том, как в нынешнем кризисе поддержать наши предприятия и повысить их конкурентоспособность», – сказал он.

По словам Ярвана, действующая система подоходного налога родилась в результате компромисса, учитывающего возможности госбюджета. «Если бюджет позволит, то мы не будем препятствовать повышению не облагаемого налогом минимума – это и произойдет в следующем году. Опыт показывает, что у других партий проблемы с выполнением предвыборных обещаний, но Isamaa всегда держит слово», – сказал Ярван.