В этом году первый снег порадовал жителей Таллинна ровно в середине ноября.
Видео ⟩ В Таллинне пошел первый снег
В Таллинне пошел первый снег
В ночь на четверг будет облачно с прояснениями. Вдали от побережья по регионам слабые снегопады, на побережье осадки сильнее, пройдут преимущественно дожди и мокрый снег.
Ветер северо-восточный и северный, 2-8, на северном побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на юге страны местами до 5 градусов мороза.
Ключевые слова