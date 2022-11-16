Ср, 16.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Видео ⟩ В Таллинне пошел первый снег

rus.postimees.ee BNS
,
В Таллинне пошел первый снег
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

В этом году первый снег порадовал жителей Таллинна ровно в середине ноября.

В ночь на четверг будет облачно с прояснениями. Вдали от побережья по регионам слабые снегопады, на побережье осадки сильнее, пройдут преимущественно дожди и мокрый снег.

Ветер северо-восточный и северный, 2-8, на северном побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на юге страны местами до 5 градусов мороза. 

Ключевые слова

Pекомендуем

Наверх