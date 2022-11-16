Инициатор расследования гибели «Эстонии»: нужны дополнительные средства

По словам Арикаса, ориентировочная совокупная стоимость запланированных исследований вместе с постоянными затратами составляет более 5,2 млн евро, а правительство выделило 3 млн евро.

«Почему бюджет настолько вырос: первая причина заключается в том, что у нас во много раз увеличился объем исследований», – сказал Арикас и пояснил, что изначально планировалось только установить причину одного повреждения останков парома, но на данный момент известно, что повреждения более обширные и нужно провести больше работ.

Вторая причина – рост цен в целом. «Если еще в марте и апреле прошлого года различные предприятия активно предлагали свои услуги, на сегодняшний день все очень заняты, ближайшее свободное время части технологий и предприятий наступит в 2024 году», – сказал Арикас.

По словам министра финансов Аннели Аккерманн, значительная часть уже выделенных средства еще не использована – это 665 000 евро выделенных в прошлом году средств и практически вся выделенная в этом году сумма, 1,4 млн, использованы только 5500 евро. Таким образом, в остатке 2,06 млн евро.

Срок использования средств можно продлить всего на год, поэтому остаток выделенных на 2021 год средств можно использовать всего в течение полутора месяцев. По словам Аккерманн, средства, скорее всего, все же используют в срок, потому, что по сообщению Центра расследований в сфере безопасности, договоры уже заключены и акты составляются.

Министр добавила, что Министерство экономики и коммуникаций (MKM), которому подчиняется центр, не подавало ходатайства о дополнительном финансировании в процессе составления бюджета на 2023 год, и отметила, что у Министерства финансов отсутствует обзор требующихся дополнительных средств. Эту информацию должно предоставить MKM, подчеркнула Аккерманн.