Некогда крупный шахтерский поселок Сомпа сегодня живет незаметно. Административно он теперь является районом города Кохтла-Ярве, но на деле так и остался затерянным среди полей поселком, который с городом связывает автобусный маршрут номер 15. На нем можно добраться до работы, больницы, школ и магазинов. Надежду на улучшение бытовых условий люди связывают с Союзом жителей Сомпа. Эта общественная организация уже пять лет пытается наладить для 700 оставшихся в Сомпа жителей нормальную жизнь.
Галерея ⟩ «Вместо работы – бедность и разруха»: поселок Сомпа увядает, но не теряет надежды
Поселок Юрского периода
«Я называю наше поколение динозаврами, потому что после закрытия шахт все, кто еще оставался из нашего поколения, вымерли семьями», – рассказывает по дороге от остановки до огорода Надежда Калинкова – коренная местная жительница 80 лет. Несмотря на свои годы, она привыкла к ежедневному маршруту на дачу из Кохтла-Ярве. По ее словам, только огород и помогает ей с девяностолетним супругом выжить, пенсии маленькие.
Судьба ее семьи обычна для этих мест. Оба работали на шахте, оба попали под сокращение после закрытия шахты. По воспоминаниям Надежды, которая приехала сюда в 1952 году, большой поселок встретил ее отсутствием свободного жилья, магазинами, школой, садиком и яслями. Были швейное ателье, сапожная и часовая мастерские, прядильня, кондитерская, кафе, пекарни. После закрытия шахт исчезло все.
«Вместо работы – бедность и разруха. Сейчас здесь нет ни банкомата, ни медицинского кабинета, ни почты. Правда, наша молодежь добилась от города фонарей на улицы, да какой-то доктор-старичок начал принимать на квартире бабушек. А уж если что серьезное – то в город», – с грустью перечисляет Надежда поселковые «удобства».
Оставшись одна с мужем в 14-квартирной хрущевке и пережив зиму без отопления, с одной печкой-буржуйкой, Надежда уехала к сыну в «большой» Кохтла-Ярве. По ее примеру в соседние города переехало большинство жителей Сомпа.
Лопнули трубы и терпение
Именно зимой 2016 года от отсутствия должного внимания со стороны города лопнули не только трубы в домах Сомпа, но и терпение жителей. Изношенность семидесятилетних домов и неудачная планировка коммуникаций, расположенных в бетонных стенах или подвалах, не позволяли удерживать тепло, и без того скудно подававшееся муниципальным предприятием OSK. Как только оно стало посредником в поставке тепла между VKG и Сомпа, администрация Кохтла-Ярве, по словам жителей поселка, «умыла руки».
«На наши претензии по поводу температуры в квартирах работники OSK заявили нам, что у нас проблемы в теплоузлах, – рассказывает член правления квартирного товарищества и гражданская активистка Лилия Бирюк. – А страшный 2016 год, когда во многих квартирах от морозов разорвало радиаторы, показал – проблема не в теплоузлах».
Даже в трех многоквартирных домах новой планировки с энергосбережением класса С температура воздуха в помещениях не превышала девяти градусов при 30-градусных морозах. Оказалось, что причина – в нежелании городских чиновников тратить деньги на малонаселенный район.
«Стало ясно, что город не заинтересован в том, чтобы чтото делать для Сомпа и отстаивать интересы горожан. Мы решили за свои права на нормальную жизнь бороться сами. Стало жалко замерзающих стариков», – говорит Лилия.
Свои планы по управлению поселком жители начали обсуждать в социальных сетях. Состоялось несколько народных сходов, на которых наметились пути решения основных проблем: снос аварийного жилья, нормализация отопления, уборка дворов и улиц. Так появилась общественная власть в лице Союза жителей Сомпа.
Ручное самоуправление
Лидер Союза жителей Сомпа, кандидат химических наук Диана Берсенева – одна из немногих представителей молодого поколения, чья семья переехала сюда намеренно. В поисках тихого и экологически благоприятного места для строительства частного дома она остановилась на поселке своего детства. Диана рассказала, что сразу по приезде она родила ребенка и в ту же зиму ощутила на себе все «прелести» тишины и удаленности от города, власти которого напрочь не слышат горожан.
«Когда убирали масляную котельную и меняли теплотрассу, мы встречались с мэром. Нам было объявлено, что новое центральное отопление будет подведено только к существующим домам. Мы не понимали, зачем подводить теплотрассу к брошенным домам и почему нельзя к строящимся. Таков проект, сказали нам», – возмущена Диана. Она поняла, что с жителями даже не обсуждали проект: «Раз к людям относятся, как к мусору, надо все делать самим».
Гражданская активность началась с вопросов, касающихся сноса десятка аварийных домов, ремонта теплотрасс, чистки вентиляции в многоквартирных домах. Своей активностью люди добились от управы включения поселка в план по сносу ветхого жилого фонда и прокладки теплотрасс.
«Часто, чтобы решить конкретный вопрос, недостаточно пообщаться в соцсети или собраться на сход. Необходима работа с законами, с бумагами, организация общественного давления на чиновников, – делится опытом Диана. – В этом случае включаем режим ручного самоуправления. Собираемся малым советом союза в 10–15 человек, проводим заседание и превращаем наши идеи в документы. Например, мы добились повышения температуры входящей горячей воды с 55 градусов до 65».
Инвестиции – рекой?
Сегодня жители поселка научились жить самостоятельно, не рассчитывая на помощь городской власти. Участники Союза жителей Сомпа уже пять лет не только задают вопросы мэрии Кохтла-Ярве, но и с большим успехом решают их своими силами. Сами организуют сезонные толоки, уборку снега, занимаются озеленением и благоустройством. Многие активисты союза оказывают помощь пожилым жителям Сомпа, помогая дровами и продуктами. Поддерживая чистоту и порядок на улицах и выполняя ремонтные работы в многоквартирных домах без поддержки чиновников, жители Сомпа хотят привлечь внимание инвесторов.
И этот план возрождения поселка начинает работать. Удаленность от промышленности и в то же время близость к двум городам начали привлекать покупателей недвижимости со всего Ида-Вирумаа.
«Сейчас дома покупают активно. Двухэтажные коттеджи за последние пять лет подорожали почти в два раза. Двадцать минут на автобусе до Йыхви, двадцать пять до Кохтла-Ярве, а на машине еще быстрее, – говорит Лилия Бирюк. – Если вместо равнодушной городской власти у нас будут единомышленники, которые смогут поддержать наши планы, то инвестиции в жилую недвижимость, землю и инфраструктуру поселка потекут рекой».
По мнению активистки, сегодня все большую популярность набирает предложение об отделении Сомпа от Кохтла-Ярве и присоединении к соседней волости.
Жители надеются, что изменение административного статуса Сомпа повысит эффективность реального самоуправления, а значит – поможет вдохнуть жизнь в умирающий поселок.
Клуб в сердце поселка
Еще тридцать лет назад клуб в Сомпа помимо своей традиционной культурной миссии взял на себя роль центра интеграции. Почти все посещавшие его дети и подростки не только овладели эстонским языком, но и познакомились с литературой, драматургией, хореографией Эстонии через творчество.
«Сюда приходит много детей из семей тех, кто здесь занимался в девяностые. Театральная студия всегда была популярна: хочется отвлечься от повседневности и погрузиться в красивый и волшебный мир», – говорит художественный руководитель клубного театра Юлия Попова. Все спектакли адаптированы под возраст воспитанников, ни один не остается без роли. «Мы мультикультурный театр, – добавляет Юлия, – но эстонская культура занимает у нас особое место».
Клуб также известен своей библиотекой, куда приезжают учащиеся и студенты из Ида-Вирумаа. Для гуманитариев здесь собрана богатая коллекция книг об истории уезда. Залы библиотеки часто используются и для встреч. Чтобы провести дружескую беседу, встретиться и полистать альбомы, обсудить новости, люди приходят сюда.
«Я вижу весь поселок. Все, кто так или иначе тянется к общению, приходят к нам в клубную библиотеку. Жителей у нас раз, два и обчелся, работы нет, магазинов нет, вот люди и приобщаются к культуре, – делится наблюдениями работница клуба Ирина Смирнова. – Отсутствие работы – это проблема здесь. Но я счастливый человек, потому что живу рядом с клубом и работаю в нем, а это редкость».
Обойдя весь поселок, мы не заметили ни одной детской площадки во дворах, ни одной скамейки в парке, ни одного кофейного столика на улицах. Так что у клуба нет альтернатив.
«Наш Клуб Сомпа известен далеко за пределами поселка. Постановки и коллективы успешно участвуют в фестивалях, – рассказывает бессменный директор клуба Марина Йоутси. – Все занятия всегда были и остаются бесплатными для всех желающих. В год мы проводим около 50 мероприятий, так что клуб – сердце общественной жизни поселка».
КОММЕНТАРИЙ
Латание дыр не дает результатов
ЮЛЛЕ ЛЕПАССААР, заместитель мэра Кохтла-Ярве по Ярве, Кукрузе и Сомпа
Инфраструктура Сомпа не соответствует ничьим ожиданиям. Это район, который требует больших инвестиций. Сейчас латание дыр не дает результатов, а к решению задач нужно подходить комплексно. Это политически принципиальное решение: либо мы направляем туда большие деньги, либо нет. Если направляем, то когда? При этом нужно также быть готовыми к вопросам жителей других районов города: почему именно в Сомпа? Ведь мы вынуждены работать в рамках очень ограниченного бюджета.