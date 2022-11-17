Галерея ⟩ «Вместо работы – бедность и разруха»: поселок Сомпа увядает, но не теряет надежды

Поселок Юрского периода

«Я называю наше поколение динозаврами, потому что после закрытия шахт все, кто еще оставался из нашего поколения, вымерли семьями», – рассказывает по дороге от остановки до огорода Надежда Калинкова – коренная местная жительница 80 лет. Несмотря на свои годы, она привыкла к ежедневному маршруту на дачу из Кохтла-Ярве. По ее словам, только огород и помогает ей с девяностолетним супругом выжить, пенсии маленькие.

Надежда Калинкова. Фото: Денис Антонов

Судьба ее семьи обычна для этих мест. Оба работали на шахте, оба попали под сокращение после закрытия шахты. По воспоминаниям Надежды, которая приехала сюда в 1952 году, большой поселок встретил ее отсутствием свободного жилья, магазинами, школой, садиком и яслями. Были швейное ателье, сапожная и часовая мастерские, прядильня, кондитерская, кафе, пекарни. После закрытия шахт исчезло все.

«Вместо работы – бедность и разруха. Сейчас здесь нет ни банкомата, ни медицинского кабинета, ни почты. Правда, наша молодежь добилась от города фонарей на улицы, да какой-то доктор-старичок начал принимать на квартире бабушек. А уж если что серьезное – то в город», – с грустью перечисляет Надежда поселковые «удобства».

Оставшись одна с мужем в 14-квартирной хрущевке и пережив зиму без отопления, с одной печкой-буржуйкой, Надежда уехала к сыну в «большой» Кохтла-Ярве. По ее примеру в соседние города переехало большинство жителей Сомпа.

Лопнули трубы и терпение