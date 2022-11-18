Режиссер Леон Прудовский: меня интересует диалог людей, говорящих на разных языках

– Сложно объяснить. Так как эта угроза присутствует всегда, то она превращается в некую обыденность. Во время передышки в пандемии «короны» мы смогли приехать в Израиль, к моей маме, она живет в Холоне, это юг Тель-Авива, над нашим домом пролетали ракеты, большую их часть сбивали, но в километре от нас снаряд попал в автобус. И тут я почувствовал всей кожей вероятность того, что меня могло не стать. Это было самое сильное впечатление за всю, наверно, жизнь.

– Она меня выбила из седла. Два месяца я не мог ничего делать. Потому потихоньку начал возвращаться в жизнь, тем более, что навалилась куча всяких дел, да еще мы с «Адольфом» поехали на фестиваль в Локарно. А сейчас боль вернулась, и я об этом думаю большую часть времени. Я пытался понять, почему меня это так подкосило и пришел к выводу, что оттого, что первые 13 лет своей жизни прожил в Советском Союзе, и знал многое, но на том уровне, на каком я все-таки не понимал реальность. И эта заноза в сознании превратилась в травму, которую я сейчас ощущаю. Моя мама уехала из СССР в 42 года, взрослым человеком, но и она в полном шоке, с утра до вечера читает и смотрит про войну, совершенно не понимая, как такое могло случиться. Моя жена француженка говорит: «Чего ты так удивлен? Ты ведь жил в тоталитарной стране, имеешь опыт». Я возражаю ей: «Ты смотришь со стороны, ты читаешь происходящее, как текст, а я жил в этом, и это меня делает беспомощным. Из-за того, что врали. Из-за того, что 30 лет назад сказали: «Давайте потихонечку станем честными и хорошими» И продолжали лгать!»