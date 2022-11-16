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ЭКСПЕРТ ⟩ «Ответили стрельбой от бедра»: Украина допустила вчера типичную ошибку

Ильмар РААГ
«Ответили стрельбой от бедра»: Украина допустила вчера типичную ошибку
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Ильмар Рааг, эксперт по стратегическим коммуникациям.
Ильмар Рааг, эксперт по стратегическим коммуникациям. Фото: Liis Treimann
  • Украинские чиновники ответили стрельбой от бедра
  • Важно политическое решение, которое НАТО еще предстоит принять в ближайшие дни
  • Поведение Польши было хрестоматийным примером правильной коммуникации

Знаковым является то, как украинская сторона в течение сегодняшнего дня исправляет возможные ошибки, допущенные вчера, считает аналитик Ильмар Рааг.

Вчера мы увидели несколько типичных ошибок, которые случаются при кризисной коммуникации. Во-первых, официальную коммуникацию следует отличать от общего шума в социальных сетях. Для последних очень важно постоянное принятие желаемого за действительное.

Украинцы уже девять месяцев просят помочь усилить ПВО. Несмотря на порой чересчур оптимистичный тон официальной риторики Киева, все понимают, что тяжелая война – это не когда потеют спины или мерзнут пальцы на ногах. На самом деле люди гибнут, и украинцы знают, что физически всего в нескольких сотнях километров есть средства, которые могут спасти их жизни.

Здесь возникает отчаянная надежда на то, что произойдет что-то, что заставит НАТО отреагировать напрямую.

Хрестоматийный пример

И Украина, и Польша, по крайней мере, на военном уровне, всегда учитывали возможность того, что ситуация может выйти из-под контроля. Комплекс ПВО США Patriot уже развернут вокруг аэродрома Жешув. Таким образом, противовоздушная оборона НАТО находится в одном шаге от создания защиты над Украиной. Но политического решения нет.

Вот почему несколько украинских чиновников сразу отреагировали стрельбой от бедра, когда пришло известие об упавших на Польшу ракетах.

Я считаю весьма вероятным, что украинские официальные лица не знали подробностей об инциденте с ракетами на момент написания этих твитов. Все, что они знали, это то, что в тот же день российские ракеты уже прилетели во Львов. Им также было известно, что ранее российские ракеты обстреливали и Яворовский полигон (в 15 км от границы с Польшей), где проходят подготовку украинские военные.

Из этого сразу сделали логичный вывод, что, возможно, точно также русские стреляли ракетами и в этот раз. Однако с точки зрения кризисной коммуникации они допустили ошибку, не дожидаясь выяснения подробностей события. Это было и ответом на ожидания общественности, что они что-то скажут.

В этом смысле поведение Польши было хрестоматийным примером правильного общения. Сначала было объявлено о ракетном обстреле, но виновник остался не назван.

Затем было объявлено, что ракета российского производства, что также верно, потому что С-300 действительно российского/советского производства, но и тогда имя стрелка не называлось. В то же время, все мировые СМИ уже были в тени, и все были готовы строить догадки.

Польша объявила, что все необходимые органы были задействованы и были созваны необходимые комиссии, но анализ действительно потребует времени. Как и в журналистике, в разведке принято, чтобы поступившая информация подтверждалась как минимум двумя независимыми источниками. В данном случае Польша ждала, когда США придут в своих оценках к такому же выводу .

Исправление ошибок

Видите ли, несмотря на экстраординарность события – первая ракета этой войны убила людей на территории НАТО – военно-политический ответ на это не был критически срочным, как это было бы, если от скорости оценки зависла бы жизнь еще несколько жителей стран НАТО. Так что не было разницы, будет ли результат анализа представлен общественности через час или через 24 часа. На самом деле, важно политическое решение, которое НАТО еще предстоит принять в ближайшие дни, когда аналитики уже предоставят лицам, принимающим решения, различные ходы решения ситуации.

Как теперь быть с некоторыми украинскими официальными лицами, которые уже публично заявили о своей уверенности в том, что это была российская ракета?

На западных экспертов по безопасности и политиков это не окажет существенного влияния. Ведь всем понятно, из чего вытекает ошибка украинцев. В военной теории это называется «трением».

На войне часто все идет не так, как планировалось, потому что напряжение велико, и люди и машины не всегда могут выдержать это напряжение. Все также понимают, что украинцы не стали бы запускать эти зенитные ракеты, если бы их в это самое время из страна не была атакована крылатыми ракетами из РФ. Так что на вчерашние ошибки в коммуникации украинцев я бы не обращал особого внимания.

Но знаковым является то, как в течение сегодняшнего дня украинская сторона исправляет возможные ошибки, допущенные вчера.

(Пусть здесь будет сказано, что я не знаю, о каких ракетах в данном случае идет речь, потому что я не специалист по ракетам и сам не был нигде вблизи польской границы, и не наблюдал за небом или радаром. Всегда нужно быть очень осторожным с любой информации типа «Срочные новости!», по крайней мере, поступающей в течение первых 24 часов.)

Страница Ильмара Раага в Facebook.

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