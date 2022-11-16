ЭКСПЕРТ ⟩ «Ответили стрельбой от бедра»: Украина допустила вчера типичную ошибку

Из этого сразу сделали логичный вывод, что, возможно, точно также русские стреляли ракетами и в этот раз. Однако с точки зрения кризисной коммуникации они допустили ошибку, не дожидаясь выяснения подробностей события. Это было и ответом на ожидания общественности, что они что-то скажут.
В этом смысле поведение Польши было хрестоматийным примером правильного общения. Сначала было объявлено о ракетном обстреле, но виновник остался не назван.
Затем было объявлено, что ракета российского производства, что также верно, потому что С-300 действительно российского/советского производства, но и тогда имя стрелка не называлось. В то же время, все мировые СМИ уже были в тени, и все были готовы строить догадки.
Польша объявила, что все необходимые органы были задействованы и были созваны необходимые комиссии, но анализ действительно потребует времени. Как и в журналистике, в разведке принято, чтобы поступившая информация подтверждалась как минимум двумя независимыми источниками. В данном случае Польша ждала, когда США придут в своих оценках к такому же выводу .
Исправление ошибок
Видите ли, несмотря на экстраординарность события – первая ракета этой войны убила людей на территории НАТО – военно-политический ответ на это не был критически срочным, как это было бы, если от скорости оценки зависла бы жизнь еще несколько жителей стран НАТО. Так что не было разницы, будет ли результат анализа представлен общественности через час или через 24 часа. На самом деле, важно политическое решение, которое НАТО еще предстоит принять в ближайшие дни, когда аналитики уже предоставят лицам, принимающим решения, различные ходы решения ситуации.