ЭКСПЕРТ ⟩ «Ответили стрельбой от бедра»: Украина допустила вчера типичную ошибку

Из этого сразу сделали логичный вывод, что, возможно, точно также русские стреляли ракетами и в этот раз. Однако с точки зрения кризисной коммуникации они допустили ошибку, не дожидаясь выяснения подробностей события. Это было и ответом на ожидания общественности, что они что-то скажут.

В этом смысле поведение Польши было хрестоматийным примером правильного общения. Сначала было объявлено о ракетном обстреле, но виновник остался не назван.

Затем было объявлено, что ракета российского производства, что также верно, потому что С-300 действительно российского/советского производства, но и тогда имя стрелка не называлось. В то же время, все мировые СМИ уже были в тени, и все были готовы строить догадки.

Польша объявила, что все необходимые органы были задействованы и были созваны необходимые комиссии, но анализ действительно потребует времени. Как и в журналистике, в разведке принято, чтобы поступившая информация подтверждалась как минимум двумя независимыми источниками. В данном случае Польша ждала, когда США придут в своих оценках к такому же выводу .

Исправление ошибок