Безопасность Эстонии гарантирована ⟩ В Рийгикогу узнали, что именно произошло в Польше

«Международная общественность потрясена инцидентом, в результате которого вчера в Польше погибли два человека. При этом произошел крупнейший российский ракетный удар по энергетической инфраструктуре и гражданским объектам Украины. Это явный террор, жертвами которого становятся миллионы простых украинцев. За всем этим стоит агрессивная война России, и военные преступления не могут оставаться безнаказанными», – заявил председатель комиссии по иностранным делам Андрес Сутть.

«На сегодняшней встрече мы получили подтверждение, что безопасность Эстонии гарантирована, и мы можем сказать, что непосредственной военной угрозы Эстонии в данный момент нет», – добавил он.

По словам председателя комиссии Рийгикогу по гособороне Раймонда Кальюлайда, все обстоятельства произошедшего до сих пор полностью не выяснены, и он призвал дождаться официальной позиции Польши. «Эстония определенно поддерживает нашего важного союзника Польшу, мы очень четко это подтвердили. Наша военно-политическая поддержка Украины также неизменна», – сказал он.