Министерство финансов представило на утверждение проект, целью которого является создание мер поддержки для решения проблемы пустующих квартир в Ида-Вирумаа.
Государство решает проблему пустующих квартир в Ида-Вирумаа
В объяснительной записке говорится, что причиной разработки мер поддержки является неустойчивая ситуация в жилищном секторе Ида-Вирумаа из-за сокращения населения и несоответствия жилой площади численности населения.
Местные самоуправления из Ида-Вирумаа смогут ходатайствовать о пособии на переустройство конкретных освобождающихся многоквартирных домов в соответствии с условиями, поставленными разработанными мерами поддержки и предусмотренными программой ценами. Размер пособия будет зависеть от количества находящихся в частной собственности квартир в многоквартирном доме, потребности во временном жилье при переселении и количества квадратных метров нетто-площади конкретного здания.
Финансирование планируется осуществлять из бюджетных средств, выделяемых по программе для Ида-Вирумаа, в год планируется предоставлять на эти субсидии около миллиона евро.
Программа поддержки Ида-Вирумаа была разработана на основе плана развития Ида-Вирумаа на 2014-2020 годы и плана действий Ида-Вирумаа на 2015-2020 годы. Цель программы поддержки – оживить экономику и повысить привлекательность жилой среды Ида-Вирумаа, воспрепятствовать оттоку молодежи и за счет приоритетного развития снизить отставание Ида-Вирумаа от других регионов Эстонии.