NASA успешно запустило к Луне ракету «Артемида»

Полет ракеты с мыса Канаверал. Фото: Reuters

Американское космическое агентство NASA запустило свою самую мощную в истории ракету SLS («Система космических пусков») с мыса Канаверал во Флориде. Это новая американская программа по возвращению человека на Луну «Артемида» (Artemis).

Нынешний пуск – беспилотный, цель миссии – проверить технологию и в 2024 году запустить «Артемиду-2» уже с экипажем.

100-метровая ракета должна вывести капсулу «Орион» – в которой впоследствии будут космонавты - в космос, в направлении Луны. Последний раз люди высаживались на Луну в декабре 1972 года во время полета миссии «Апполон-17».

В декабре NASA отметит 50-летие полета «Аполлона-17». И нынешнюю миссию назвали «Артемида» в честь сестры Аполлона в греческой мифологии.

И сейчас, после столь долгого перерыва и с полностью новым оборудованием, первый полет новой лунной программы будет беспилотным. Это тестовый запуск для проверки эффективности технологий.

Это уже третья попытка запустить «Артемиду» – пуски в сентябре и октябре откладывались по техническим причинам – инженеры не были уверены, что все четыре больших двигателя основной ступени ракеты полностью готовы к полету.

На этот раз разрешение на пуск дали и ракета вылетела из Космического центра Кеннеди в 01:47 по местному времени (06:47 по Гринвичу).

Ракета SLS. Фото: BBC

«Это самое огромное пламя, которое я когда-либо видел, и самая мощная звуковая волна, которую когда-либо слышал!» – делится администратор NASA Билл Нельсон впечатлениями от пуска.