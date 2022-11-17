«Новости в 7» за 16 ноября: чьи ракеты попали в Польшу, как Нарва стала научным полигоном, каким СМИ доверять и месячник взрослых животных

Сегодня в выпуске:

- На территорию Польши, страны-члена НАТО, накануне упали две ракеты, погибли два человека. Чьи это были ракеты и какой оказалась реакция на произошедшее Североатлантического альянса - в нашем материале.

- Новости Эстонии: впервые за долгое время поддержка Центристской партии выросла, будет ли правительство обсуждать лишение граждан России права голоса на местных выборах и где установлены две новые камеры контроля скорости

- Город Нарва стал испытательным полигоном для разработки уникального научного метода оценки физиологического и эмоционального восприятия жителями городского пространства. Зачем на нарвитян навесили датчики и что они измеряли?

- «Доверие и правда – журналистика во время кризисов» - под таким названием в Риге прошел международный семинар с участием журналистов и руководителей медиа-организаций стран Балтии, Финляндии, Украины и Словакии. Война в Украине очень быстро и во многом изменила интересы аудитории.

- С миру по нитке: будет ли Дональд Трамп баллотироваться в президенты США, что горело в Стамбуле и о проекте плавучего города.

- Щенки и котята - самое милые создания природы, с этим никто не будет спорить. Однако если вы задумываетесь о том, чтобы подарить новый дом животному из приюта, стоит взглянуть не только на забавных малышей, но и на более взрослых особей.