Во вторник Вируский уездный суд приговорил к пяти месяцам тюремного заключения мужчину, который в начале июня пытался сбежать от полиции в Йыхви. Нарушитель также вел машину в нетрезвом виде.
Пьяный водитель, пытавшийся скрыться от полиции, отправится за решетку на пять месяцев
Суд признал 31-летнего мужчину виновным в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и приговорил его к пяти месяцам фактического лишения свободы, а в качестве дополнительного наказания на год лишил нарушителя водительских прав.
По словам прокурора Вируской окружной прокуратуры Сергея Листова, первое наказание за вождение в нетрезвом виде суровое, но оправданное. «Учитывая, какой опасности он подвергал себя и других участников дорожного движения, неоднократно создавая опасные ситуации на дорогах, наказание вполне оправдано», – сказал Листов.
Вечером 2 июня на Нарвском шоссе в Йыхви полицейский патруль заметил, что приближающийся автомобиль Volkswagen Sharan движется с крайне высокой скоростью. Полицейские развернули машину и подали водителю Volkswagen стоп-сигнал, после чего водитель решил увеличить скорость и попытался уехать от полиции.
Несколько полицейских машин бросились в погоню. Спустя девять минут водитель Volkswagen решил остановить автомобиль в Ахтме. Полицейские задержали 31-летнего мужчину и доставили его в отделение полиции.